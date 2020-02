next

恒指今早裂口低開413點或1.54%,報26479點,見全日低位,香港公布財政預算案後,半日以全日最高位收市,跌幅僅117點,午後跌幅擴大,但全日收市跌196點或0.73%,報26696點,成交金額1195億元,較上日增加1.42%;國指跌78點或0.74%,報10501點。

走勢上,恒指20天線(27207.4點)跌穿100天線(27231.4點)。

凱基證券亞洲分析師陳樂怡表示,內地多個城市已有放鬆舉措,比如按揭首付比例下調等。內房股向上,碧桂園(2007)升0.96%,收報10.54元,是升幅最大的藍籌,同時,亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌,貢獻2點。另外兩隻藍籌中海外(0688)升0.56%,收報26.75元;潤地(1109)跌0.29%,收報34.75元。非藍籌內房大多向上,合景泰富(1813)收報11.28元,升2.36%;萬科(2202)收報30.3元,升1%;融創(1918)收報43.7元,升2.94%;龍光地產(3380)收報13.22元,升2.01%;世茂房地產(0813)收報27.9元,升2.95%。

舜宇(2382)跌3.68%,收報128.4元,是跌幅最大的藍籌。重磅股向下,中移動(0941)跌2.32%,收報63.1元,是拖低恒指跌幅最大的藍籌,拖低27點;匯控(0005)跌0.8%,收報55.6元,拖低20點;騰訊(0700)收報399.6元,跌0.5%,拖低15點;建行(0939)跌0.63%,收報6.32元,拖低13點。

財政預算案推出多項針對樓市的措施,地產股止跌,恒地(0012)升0.42%,收報35.75元;新地(0016)升0.18%,收報111.4元;新世界發展(0017)無升跌,收報9.92元;長實集團(1113)無升跌,收報49.6元;信置(0083)跌0.19%,收報10.6元。而港銀方面,恒生(0011)升0.06%,收報161.6元;中銀香港(2388)跌0.56%,收報26.85元。

渾水於Twitter 轉貼Bucephalus Research的Twitter,同時又指「聯想開始看起來像是欺詐(starting to look like a fraud)」,聯想(0992)收市跌5.7%,報5.1元。

