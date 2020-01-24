恒指今早裂口低開413點或1.54%，報26479點，見全日低位，香港公布財政預算案後，半日以全日最高位收市，跌幅僅117點，午後跌幅擴大，但全日收市跌196點或0.73%，報26696點，成交金額1195億元，較上日增加1.42%；國指跌78點或0.74%，報10501點。

走勢上，恒指20天線(27207.4點)跌穿100天線(27231.4點)。

凱基證券亞洲分析師陳樂怡表示，內地多個城市已有放鬆舉措，比如按揭首付比例下調等。內房股向上，碧桂園（2007）升0.96%，收報10.54元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。另外兩隻藍籌中海外（0688）升0.56%，收報26.75元；潤地（1109）跌0.29%，收報34.75元。非藍籌內房大多向上，合景泰富（1813）收報11.28元，升2.36%；萬科（2202）收報30.3元，升1%；融創（1918）收報43.7元，升2.94%；龍光地產（3380）收報13.22元，升2.01%；世茂房地產（0813）收報27.9元，升2.95%。

舜宇（2382）跌3.68%，收報128.4元，是跌幅最大的藍籌。重磅股向下，中移動（0941）跌2.32%，收報63.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點；匯控（0005）跌0.8%，收報55.6元，拖低20點；騰訊（0700）收報399.6元，跌0.5%，拖低15點；建行（0939）跌0.63%，收報6.32元，拖低13點。

財政預算案推出多項針對樓市的措施，地產股止跌，恒地（0012）升0.42%，收報35.75元；新地（0016）升0.18%，收報111.4元；新世界發展（0017）無升跌，收報9.92元；長實集團（1113）無升跌，收報49.6元；信置（0083）跌0.19%，收報10.6元。而港銀方面，恒生（0011）升0.06%，收報161.6元；中銀香港（2388）跌0.56%，收報26.85元。

渾水於Twitter 轉貼Bucephalus Research的Twitter，同時又指「聯想開始看起來像是欺詐(starting to look like a fraud)」，聯想（0992）收市跌5.7%，報5.1元。

其他報道

【財政預算案】政府年金即日接受60歲投保 較早投保每月年金較少

【定息按揭】按證公司︰選擇定息 不用做加息壓測

【財政預算案】致同：政府宜在節流上多下功夫

【財政預算案】星之谷莊錦輝：沒必要申請定息按揭因利息較高

【財政預算案】新年度舖位租值勁跌9% 千禧年後最大跌幅

【政政預算案】下年度官地供應僅7500伙 可供興建單位量10年新低

【財政預算案】私樓差餉租值五年首跌 十大屋苑六個下跌最多跌4%

【財政預算案】未來基金撥220億 擬投資香港項目

【財政預算案】政府未「減辣」 利嘉閣料疫情後樓價報復式反彈

【財政預算案】經絡：定息按揭減低利率波動風險

【財政預算案】私募附帶權益稅務寬免 吸開曼私募公司

【財政預算案】萊坊：政府應盡早改劃土地

【財政預算案】政府擔保中小企貸款 消息：息率為P減2.5厘

【有片：選股王】中教大陽燭升遇阻力 後市有望再上？

【財政預算案】利嘉閣陳海潮:2024年後私宅新供應壓力增

【財政預算案】陳茂波：研拓新收入或加稅 保政府長遠財政承擔能力

【財政預算案】恒地林達民：私宅新供應量配合實際市況

【財政預算案】陳茂波料明年財赤破紀錄逾1300億元 未來5年續見紅

【財政預算案】全年賣地供應涉1.57萬伙 與去年相若

【財政預算案】陳茂波料至2024年私宅年均落成量約1.96萬伙

【財政預算案】發展高增值海運服務 減一半利得稅 物流業撥3.45億

【財政預算案】向旅發局貿發局撥款逾8.5億 加強宣傳香港

【財政預算案】數碼港第五期發展用地料於2024年竣工

【財政預算案】香港年金計劃最低投保年齡降至60歲

【財政預算案】按證推定息按揭貸款上限1000萬 年息最低2.75厘

【財政預算案】政府計畫再推ibond及銀債 發行額合共多於130億元

【財政預算案】政府擬寬免在港上市ETF市場莊家的買賣印花稅

【財政預算案】政府推中小企融資擔保計劃 每間公司貸款上限200萬元

【財政預算案】陳茂波料今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至0.5%