【港股收市】恒指跌196點 預算案後地產股止跌 恒地新地逆市升
文章日期：2020年2月26日 16:43
恒指今早裂口低開413點或1.54%，報26479點，見全日低位，香港公布財政預算案後，半日以全日最高位收市，跌幅僅117點，午後跌幅擴大，但全日收市跌196點或0.73%，報26696點，成交金額1195億元，較上日增加1.42%；國指跌78點或0.74%，報10501點。
走勢上，恒指20天線(27207.4點)跌穿100天線(27231.4點)。
凱基證券亞洲分析師陳樂怡表示，內地多個城市已有放鬆舉措，比如按揭首付比例下調等。內房股向上，碧桂園（2007）升0.96%，收報10.54元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。另外兩隻藍籌中海外（0688）升0.56%，收報26.75元；潤地（1109）跌0.29%，收報34.75元。非藍籌內房大多向上，合景泰富（1813）收報11.28元，升2.36%；萬科（2202）收報30.3元，升1%；融創（1918）收報43.7元，升2.94%；龍光地產（3380）收報13.22元，升2.01%；世茂房地產（0813）收報27.9元，升2.95%。
舜宇（2382）跌3.68%，收報128.4元，是跌幅最大的藍籌。重磅股向下，中移動（0941）跌2.32%，收報63.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低27點；匯控（0005）跌0.8%，收報55.6元，拖低20點；騰訊（0700）收報399.6元，跌0.5%，拖低15點；建行（0939）跌0.63%，收報6.32元，拖低13點。
財政預算案推出多項針對樓市的措施，地產股止跌，恒地（0012）升0.42%，收報35.75元；新地（0016）升0.18%，收報111.4元；新世界發展（0017）無升跌，收報9.92元；長實集團（1113）無升跌，收報49.6元；信置（0083）跌0.19%，收報10.6元。而港銀方面，恒生（0011）升0.06%，收報161.6元；中銀香港（2388）跌0.56%，收報26.85元。
渾水於Twitter 轉貼Bucephalus Research的Twitter，同時又指「聯想開始看起來像是欺詐(starting to look like a fraud)」，聯想（0992）收市跌5.7%，報5.1元。
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