【財政預算案】 一文睇清！財政預算案十大「派糖」紓困措施
文章日期：2020年2月26日 15:00
財政司長陳茂波今早公布新一份《財政預算案》，推出一系列紓困「派糖」措施，涉及超過1200億元，相關措施包括：
- 18歲或以上的香港永久居民發放1萬元
- 寬減100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元
- 寬減100%利得稅，上限為2萬元
- 寬免住宅全年差餉，上限1500元
- 發放多一個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼
- 公屋低收入租戶免交一個月租金
- 2021年中學文憑試考生代繳考試費
- 補貼非住宅電力用戶電費開支，每戶每月上限5000元
- 減免非住宅用戶水費及排污費，每戶每月減免上限分別為2萬元及1.25萬元
- 為有意置業的人士推出10億元定息按揭貸款計劃，上限1000萬元
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