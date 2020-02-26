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【財政預算案】 一文睇清！財政預算案十大「派糖」紓困措施

文章日期：2020年2月26日 15:00
一文睇清！財政預算案十大「派糖」紓困措施

財政司長陳茂波今早公布新一份《財政預算案》，推出一系列紓困「派糖」措施，涉及超過1200億元，相關措施包括：

  1. 18歲或以上的香港永久居民發放1萬元
  2. 寬減100%薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元
  3. 寬減100%利得稅，上限為2萬元
  4. 寬免住宅全年差餉，上限1500元
  5. 發放多一個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼
  6. 公屋低收入租戶免交一個月租金
  7. 2021年中學文憑試考生代繳考試費
  8. 補貼非住宅電力用戶電費開支，每戶每月上限5000元
  9. 減免非住宅用戶水費及排污費，每戶每月減免上限分別為2萬元及1.25萬元
  10. 為有意置業的人士推出10億元定息按揭貸款計劃，上限1000萬元

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