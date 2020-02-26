香港年金公司宣布，就財政預算案中提出有關香港年金計劃的優化措施，香港年金計劃的最低投保年齡即日開始由65歲下調至60歲。政府年金的內部回報率將維持約4厘，若提早至60歲投保，保證每月收取的年金會較少，以投保100萬元為例，60歲男性客戶每月可得5100元，女性可得4700元，而在65歲才投保男性和女性分別可得5800元和5300元。

有興趣人士如欲預約投保，可致電香港年金公司客戶服務熱線，或透過香港年金公司網站進行預約。香港年金公司執行董事李令翔表示，香港年金計劃自推出以來，已協助約7000名長者將44億元的積蓄，轉化成終身、固定及保證的收入，是次優化措施可協助更多的長者將資產轉化成終身的收入，以計劃退休生活。

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