【定息按揭】按證公司︰選擇定息 不用做加息壓測
文章日期：2020年2月26日 15:53
財政預算案指出，按證公司會推出定息按揭貸款試驗計劃，按證公司宣布會試行6個月，按證發言人回應本報查詢時指，會和銀行合作推出定息按揭貸款，未來會公布參與銀行名單，用意是為了減低客戶面對的利率波動風險。
發言人並指，由於這是定息產品，客戶選擇此產品後，全期利息不變，因此客戶不需要再做加息的壓力測試，只需要滿足供款與入息比率的要求便可。現時，若是首置客，供款入息比率的上限為50%，即每月供款不可多於收入的50%。
按證公司同時宣布定息產品的內容，10年期為2.75厘，15年期為2.85厘，20年期為2.95厘。在定息供款期滿後，客戶可以選擇再續做定息，或是轉做浮息，若轉做浮息，其利率將為P減2.35厘。
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