財政預算案指出，按證公司會推出定息按揭貸款試驗計劃，按證公司宣布會試行6個月，按證發言人回應本報查詢時指，會和銀行合作推出定息按揭貸款，未來會公布參與銀行名單，用意是為了減低客戶面對的利率波動風險。

發言人並指，由於這是定息產品，客戶選擇此產品後，全期利息不變，因此客戶不需要再做加息的壓力測試，只需要滿足供款與入息比率的要求便可。現時，若是首置客，供款入息比率的上限為50%，即每月供款不可多於收入的50%。

按證公司同時宣布定息產品的內容，10年期為2.75厘，15年期為2.85厘，20年期為2.95厘。在定息供款期滿後，客戶可以選擇再續做定息，或是轉做浮息，若轉做浮息，其利率將為P減2.35厘。

其他報道

【財政預算案】星之谷莊錦輝：沒必要申請定息按揭因利息較高

【財政預算案】新年度舖位租值勁跌9% 千禧年後最大跌幅

【政政預算案】下年度官地供應僅7500伙 可供興建單位量10年新低

【財政預算案】私樓差餉租值五年首跌 十大屋苑六個下跌最多跌4%

【財政預算案】未來基金撥220億 擬投資香港項目

【財政預算案】政府未「減辣」 利嘉閣料疫情後樓價報復式反彈

【財政預算案】經絡：定息按揭減低利率波動風險

【財政預算案】私募附帶權益稅務寬免 吸開曼私募公司

【財政預算案】萊坊：政府應盡早改劃土地

【財政預算案】政府擔保中小企貸款 消息：息率為P減2.5厘

【有片：選股王】中教大陽燭升遇阻力 後市有望再上？

【財政預算案】利嘉閣陳海潮:2024年後私宅新供應壓力增

【財政預算案】陳茂波：研拓新收入或加稅 保政府長遠財政承擔能力

【財政預算案】恒地林達民：私宅新供應量配合實際市況

【財政預算案】陳茂波料明年財赤破紀錄逾1300億元 未來5年續見紅

【財政預算案】陳茂波料2019/2020年度財赤378億元

【財政預算案】全年賣地供應涉1.57萬伙 與去年相若

【財政預算案】陳茂波料至2024年私宅年均落成量約1.96萬伙

【財政預算案】發展高增值海運服務 減一半利得稅 物流業撥3.45億

【財政預算案】向旅發局貿發局撥款逾8.5億 加強宣傳香港

【財政預算案】數碼港第五期發展用地料於2024年竣工

【財政預算案】香港年金計劃最低投保年齡降至60歲

【財政預算案】按證推定息按揭貸款上限1000萬 年息最低2.75厘

【財政預算案】政府計畫再推ibond及銀債 發行額合共多於130億元

【財政預算案】政府擬寬免在港上市ETF市場莊家的買賣印花稅

【財政預算案】政府推中小企融資擔保計劃 每間公司貸款上限200萬元

【財政預算案】陳茂波料今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至0.5%