恒指低開413點後在26550點爭持，之後逐步收復失地，半日收報26760點，跌132點或0.49%；國指跌0.38%。大市半日成交679億元。

重磅股騰訊（0700）、內銀內險偏軟，內房、基建、水泥股逆市向好，融創（1918）、中鐵建（1186）、海螺（0914）升逾2%。近日比亞迪股份（1211）、玖紙（2689）保持強勢。個別高教的教育股受捧，中教（0839）漲一成，希望教育（1765）升逾4%。昨天明顯反彈的科技、醫藥股有沽壓。舜宇（2382）、中興通訊（0763）、石藥（1093）跌逾2%。個別消費股亦受壓。

教育股希望教育回調至1.7元有支持回升，中教今早呈向上突破，也可以留意。由於開學推遲不會影響學校年度收入，部分學校利用互聯網提供教學，市場對教育股受到疫情打擊過份憂慮。中教為高教的龍頭之一，去年收購澳洲國王學院進軍海外，並有望為中國業務帶來協同；集團財政穩健，將足夠未來進一步併購發展。

走勢上，中教今早以大陽燭升穿11.6元阻力，惟料12.5元會有較大阻力，故此不妨待調整於12元以下吸納，倘若低收11.6元先行止蝕。

劉思明

明報投資版資深評論員