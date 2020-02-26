港交所（0388）公布截至去年底止全年業績，純利錄93.91億元，按年增長0.85%，創歷史新高，每股盈利7.49元，第二次中期股息每股派2.99元，按年跌2.6%，連同中期息3.72元，全年派息6.71元，維持去年水平。

期內，收入及其他收益163.11億元，上升2.8%；EBITDA為122.63億元，按年增4.3%。集團指，主要來自滬深港通的收入及其他收益創新高，投資收益淨額增加，但現貨市場及衍生產品市場成交量減少，令交易及結算費收入下降已抵銷部分增幅。

另外，去年營運支出按年下降2%，原因是就租賃採納新會計準則令樓宇支出減少。撇除有關影響，營運支出增加6%，來自僱員費用及資訊技術支出的增幅。

集團行政總裁李小加表示，港交所於去年表現不俗。儘管全球政經環境更趨嚴峻，年內的收入及其他收益及溢利連續第二個財政年度創新高。滬深港通收益豐碩、首次公開招股市場暢旺，再加上投資收益取得不俗回報，抵銷宏觀環境下略見回軟的現貨及衍生產品市場成交量的影響。

李小加相信，港交所具備上佳條件，繼續扮演其匯聚各式產品的市場角色兼擔當中國連接國際市場的金融門戶，亦深信香港交易所的業務定位能夠抓緊未來的增長機遇，維持作為極具環球競爭力的交易所地位。

展望未來，2020年初全球股市受新型冠狀病毒疾病爆發所拖累，加上中美貿易關係持續緊張、美國即將舉行大選及英國脫歐的影響等因素，勢將左右2020年資本市場表現，未來港交所會繼續將工作重點放在成功推行戰略規劃方面，以及與監管機構和其他持份者合作，推動旗下市場及社區的繁榮及可持續發展。

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