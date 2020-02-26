財政司長陳茂波表示，過去多年為提升服務或加大對社會多方面的投資，政府開支顯著增加，惟未來政府開支將進入整固期，因此或要考慮開拓新的收入來源或調整稅率，而一次性寬免措施的規模也可能需要逐步縮減。

陳茂波又提到，香港稅制素以簡單低稅率見稱，並按收入的地域來源徵稅，不過，經濟合作與發展組織（經合組織）近年因應國際社會以稅務政策作競爭手段的情況，正積極研究訂立全球最低稅率規則，香港作為國際金融和商貿中心，將無可避免受到影響。

他指出，全球實施最低稅率制度，可能會減低香港低稅率政策對跨國企業的吸引力，衝擊本港按地域來源徵稅的做法，影響跨國企業日後來港投資和經營的誘因。政府會繼續密切關注經合組織相關工作的發展和作出評估，以及邀請在國際稅務和經濟發展方面富經驗的學者、專家和商界人士提出建議，以確保香港的稅制既配合國際稅務新發展，亦能繼續維持我們優越的營商環境和競爭力。

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