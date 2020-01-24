新型冠狀病毒疫情擴散至全球各地，投資者繼續恐慌性拋售，美股隔晚再重挫，拖累港股今早低開逾400點，財政司司長陳茂波在上午11時宣布新一份《財政預算案》，指數逐步跌幅收窄。

港股今早低開413點，報26479點，已是半日低位，其後跌幅逐步收窄，重上26600點水平，半日收報26760點，跌132點或0.49%，成交金額678億元，較上日減少42.45%；國指跌39點或0.38%，報10540點。

重磅股騰訊（0700）跌0.35%，收報400.2元；友邦（1299）跌1.23%，報76.5元；中移動（0941）跌2.17%，收報63.2元。

神華（1088）升1.46%，收報13.94元，是升幅最大的藍籌；瑞聲（2018）跌2.63%，收報55.5元，是跌幅最大的藍籌。中海外（0688）升1.13%，收報26.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點； 中移動（0941）跌2.17%，收報63.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

財政司長陳茂波公布，在2020/21年度，賣地計劃將有15幅住宅用地，預計可供興建約7500個單位，加上鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.57萬個單位。本地地產股普遍靠穩，新世界發展（0017）升0.6%，收報9.98元；恒地（0012）升0.28%，收報35.7元；長實集團（1113）升0.2%，收報49.7元。

環球經濟或向下，拖累手機需求，手機設備股下跌，瑞聲（2018）跌3.33%，報55.1元；舜宇（2382）跌3.98%，報128元；富智康（2038）報1.21元，跌2.42%。

貿易股也受壓，申洲國際（2313）跌3.29%，報98.55元；創科實業（0669）跌2.11%，報67.25元。

國泰（0293）再有航點停飛，另有報道指集團約75%的員工放無薪假。國泰半日收報10.22元，跌0.39%。

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