財政司司長陳茂波表示，2019/20年度政府收入的修訂預算為5673億元。較原來預算低9.4%或588億元，主因是利得稅、薪俸稅及印花稅的收入較原來預算少534億元。

利得稅和薪俸稅的收入受經濟情況、進一步稅務寬免，以及評稅周期較往年推遲等所影響而大幅減少404億元。另一方面，印花稅收入為630億元，較原來預算少130億元，主要由於物業和股票市場年內出現調整，總成交量較預期少。

政府開支方面，修訂預算為6114億元，較原來預算高0.6%，主要是由於成立了防疫抗疫基金，但同時工務工程支出較原來預算減少。

陳預計，2019/2020年度赤字為378億元。財政儲備在今年3月31日預計為11331億元。

陳茂波提到，2019/20年度特區政府帳目見紅，是香港15年來首度出現財赤，未來5年的預測仍是赤字。由於政府將大規模的逆周期財政措施和持續增加的經常開支，明年的財赤預計為1391億元，為歷來最高，相等於本地生產總值4.8%。

陳茂波強調，雖然赤字金額為歷來最高，但赤字中的超過1200億元與現金發放計劃及其他一次性紓緩措施有關，計及同一財政年度的收入亦包括了發行綠色債券所得的195億元，以及從房屋儲備金回撥的220億元。如果將上述收入和一次性紓緩措施剔除，赤字約為590億元，相等於本地生產總值2%。

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