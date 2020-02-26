財政司司長陳茂波指，未來會繼續不同方式支援初創企業，包括加強科技園公司及數碼港對其租戶和培育公司的支援，通過「大學科技初創企業資助計劃」支持由大學團隊成立的初創企業，以及運用創科創投基金，與風險投資基金共同投資本地創科初創企業。

另外，科技園公司正探討科學園第二階段擴建計劃的可行性。政府會為擴建計劃預留30億元。科技園公司在將軍澳工業邨發展的數據技術中心及先進製造業中心將按計劃分別於今年上半年及2022年落成。

陳茂波提到，正為數碼港第五期發展用地進行法定城市規劃程序，並計劃於2021年上半年向立法會申請撥款，預計最快於2024年竣工，期望可吸引更多科技公司和初創企業進駐。

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