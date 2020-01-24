財政預算案公布，在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分百擔保的特惠低息貸款，申請期為6個月，貸款額為合資格申請企業6個月的薪酬及租金開支，上限200 萬元，還款期最長三年，可選擇首6個月「還息不還本」，政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

其他協助企業措施方面，政府將寬減2019至2020課稅年度百分之百的利得稅，上限2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠，扣減將在2019至2020課稅年度的最終應繳稅款反映；寬免2020至2021年度非住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限5000元，其後兩季每戶每季1500元為上限，估計惠及四十二萬個非住宅物業；寬免2020至2021年度商業登記費，150萬名業務經營者受惠；另外，公司註冊處全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期兩年，措施將惠及約140萬間公司。四項措施合共令政府收入減少84.12億元。

此外，政府將向本地回收企業提供新一輪為期6個月的租金資助計劃，開支約1億元；向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶，提供額外6個月五成租金或費用寬免，政府收入將減少5.73億元；向短期地契條款豁免書的合資格持有人提供額外6個月五成 費用寬免，政府收入將減少2.65億元；另向向郵輪公司及現有碼頭商戶提供額外6個月的收費及租金減免，預計政府收入將減少1800萬元。

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