陳茂波料今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至0.5%（曾憲宗攝）

財政司司長陳茂波今日宣布新一份《財政預算案》。陳茂波指，今年新型冠狀病毒疫情來勢洶洶，嚴重打擊了香港的經濟活動和氣氛。本已受社會動盪重創的與旅遊及消費相關行業，正面對更大的衝擊。雖然疫情短期內對本港經濟影響可能比03年沙士時更甚，勞工市場亦會面對巨大壓力，但香港經濟基調穩固，核心競爭力不會因此動搖。

陳茂波表示，香港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，考慮到財政措施的提振作用，我預測今年香港經濟的實質增長介乎負1.5%至0.5%。

陳茂波預計，香港經濟在2021至2024年間，平均每年實質增長2.8%，稍低於過去十年2.9%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

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