渾水於Twitter 轉貼Bucephalus Research的Twitter,同時又引述「聯想開始看起來像是欺詐(starting to look like a fraud)」,刺激聯想(0992)股價現跌5.5%,報5.11元。彭博致電聯想集團,電話未獲接聽。

Bucephalus Research的Twitter 指,「聯想開始看起來像是欺詐,其第三季度業績出現一些令人擔憂的信號,而這些信號是於武漢肺炎出現前已發生,明日將於Youtube上載片段」。

