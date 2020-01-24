ASM太平洋（0522）公布，截至去年12月底止全年業績，純利6.19億元，按年倒退72.06%，每股盈利1.52元，派末期股息0.7元。

期內，收入減少18.76%至158.83億元。新增訂單總額20.2億美元，按年減少21.5%。

另外，去年第四季純利增長2.51%至2.16億元，每股盈利0.53元。期內，收入減少6.69%至44.49億元。截至去年底的未完成訂單總額6.5億美元，較前年年底減少0.7%。

展望前景，集團對今年第一季度的新增訂單總額按年錄得增長保持審慎樂觀。此外，疫症爆發在過去數周對中國的經濟造成沉重打擊，集團的製造及銷售活動和供應鏈亦因而受到干擾。因應中國政府為致力控制病毒擴散而延長農曆新年假期，集團於中國的製造活動被逼停擺。集團已開始催谷製造活動，但預期集團今年第一季度在中國的產能或會減少約三分之一。而以全年計，集團則預期該影響會少於10%。

在疫情仍不斷轉變的情況下，集團難以對收入作出準確預測。根據集團在此公告日作的最佳估算，預期集團於今年第一季度的收入將介乎3.7至4.5億美元，及較大可能於今年第一季度錄得虧損。

ASM太平洋現報92元，下跌4.47%。

其他報道

【港股開市】恒指裂口低開413點 建行跌2.99%

【A股開市】三大指數低開 滬指跌1.15%

【歐美戰報】美國疾控中心警告為疫情爆發做準備 道指再挫879點