恒指昨日應跌不跌，在美股隔晚再重挫後，恒指今早再度裂口低開413點或1.54%，報26479點，成交金額36億元；國指今早低開196點或1.87%，報10382點。走勢上，20天線(27196點)跌穿100天線(27295點)。

恒指成份股僅3隻上升，3隻無升跌，其餘均向下。中生製藥（1177）升0.9%，報11.26元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌3.98%，報128元，是跌幅最大的藍籌。中電（0002）升0.49%，報82.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；建行（0939）跌2.99%，報6.17元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

銀保監首席風險官肖遠企認為，銀行不良貸款生率短期內或有小幅上升，但影響不大，總體可控。內銀股方面，工行（1398）跌2.04%，報5.28元； 交行（3328）跌0.79%，報5.04元；中行（3988） 跌0.96%，報3.09元；建行跌2.99%。

新世界百貨（0825）公佈12月底止中期業績，受惠於控制成本及錄得匯兌收益，加上在新會計準則下，其錄得租金支出減少，因此股東應佔溢利按年增長58.82%，達1.42億元，不派中期息。新世界百貨開市報1.29元，無升跌。

中國奧園（3883）及金地商置（0535）發盈喜。奧園料核心淨利潤按年錄超過50%的增長，增長主要因2019年交付予買家的總建築面積增加所致。奧園開市報10.78元，跌2.53%。金地商置開市報1.31元，無升跌。

《GGR Asia》報道亦指，因應武漢肺炎爆發，銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三、四期興建工作已部份暫停，但是對三期項目如期在2021年上半年建成方面保持樂觀。據本報了解，這與來自內地的施工人員需接受檢疫有關。銀娛跌2.56%，報53.2元。

鷹君（0041）去年核心純利跌13.3%至17.31億元，每股核心盈利為2.45元，按新會計準則則去年虧損3.4億元，2018年則賺58.1億元。開市報23.1元，跌1.07%。

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