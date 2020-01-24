【開市焦點】港股ADR跌550點 留意A股、內銀、重磅藍籌
文章日期：2020年2月26日 08:56
武漢肺炎疫情全球擴散，意大利疫情嚴峻，而瑞士等歐洲國家亦首次確診病例，連伊朗衛生部副部長亦被感染，加上美國疾控中心警告民眾要為疫情在美爆發做準備，美股再重挫，而港股ADR亦跌550點或2.09%，報26343點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.2%，折合報392.77元；匯控（0005）跌3.19%，折合報54.26元；建行（0939）跌2.05%，折合報6.23元。
今日焦點股份可留意：
疫情擴散，港股昨日應跌不跌，留意今日藍籌表現，另外，內地A股昨日大成交，留意A股表現，另外，今日將公布財政預算案。
銀保監首席風險官肖遠企認為，銀行不良貸款生率短期內或有小幅上升，但影響不大，總體可控。
新世界百貨（0825）公佈12月底止中期業績，受惠於控制成本及錄得匯兌收益，加上在新會計準則下，其錄得租金支出減少，因此股東應佔溢利按年增長58.82%，達1.42億元，不派中期息。
中國奧園（3883）及金地商置（0535）發盈喜。奧園料核心淨利潤按年錄超過50%的增長，增長主要因2019年交付予買家的總建築面積增加所致。
《GGR Asia》報道亦指，因應武漢肺炎爆發，銀河娛樂（0027）旗下澳門銀河三、四期興建工作已部份暫停，但是對三期項目如期在2021年上半年建成方面保持樂觀。據本報了解，這與來自內地的施工人員需接受檢疫有關。
鷹君（0041）去年核心純利跌13.3%至17.31億元，每股核心盈利為2.45元，按新會計準則則去年虧損3.4億元，2018年則賺58.1億元。