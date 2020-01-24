美國疾控中心警告稱武漢肺炎疫情若在美國蔓延勢將造成廣泛的破壞，指出美國民眾應該為病毒若在美國本土傳播，日常生活將被嚴重打亂做好準備，疫情應急計劃將與其他國家採取的嚴厲措施類似。消息拖累美股表現，道指高開76點後，跌最多963點或3.44%。美股標普500指數重挫，觸及近12周來的最低水平，10年期美債殖利率創下紀錄新低。

道瓊斯工業平均指數收跌879點，跌幅3.15%，報27081點。標普500指數收跌97點，跌幅3.03%，報3128點。納斯達克綜合指數收跌255點，或2.78%，報8965點。

聯合健康保險跌5.18%，報263.39美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低97點，而輝瑞跌2.13%，報33.93元，拖低道指5點，是拖低點數最少的成份股。

科技股方面，蘋果收市報288.08元，跌3.38%，谷歌母公司Alphabet收市報1386.32元，跌2.36%，亞馬遜收市報1972.74元，跌1.81%，Facebook收市報196.77元，跌1.96%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.77%，報404點。德國DAX指數收跌1.88%，報12790點；法國CAC 40指數跌1.94%，報5679點；英國富時100指數收跌1.95%，報7017點。