港股持續跑輸內地A股，但面對外圍股市下挫的壓力，卻展現承接力。正如昨天指，港股承接力受到考驗，昨天甫一開市已見支持，儘管反彈力有限。大市缺乏動力，科網股是少數。恒指昨低開後98點反彈，曾經倒升，逼近26,900點回試低位，最多跌153點，早市低位回升，午後突破高位但未能企穩，收報26,893點，升72點；國指升11點。大市成交1179億元，高於60天平均逾兩成，交投暢旺。

科技股做好 買盤更積極

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率38比62，升逾3%佔上升股份一成多，跌逾3%佔半成；陽燭對陰燭為61比39。大市普遍跟不上恒指國指上升，但沽壓不大；與此同時，不少股份呈陽燭高收開市價之上，買盤積極但動力有限。

行業普遍下跌，同樣沽壓不明顯。本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之二下跌，中資電力、航運物流、燃氣供應跌約1.6%表現最差，其次基建及建材、工業跌約1%，傳統或舊經濟行業跌勢未止。上升行業中，醫藥保健、科技器材逾1%，各五六成股份上升，表現參差；內房及物管升近1%，有近九成股份上升，升勢較為全面。

中芯後市可上試前高位

醫藥、科技股做好，後市買盤更為積極，無論5G建設股中興通訊（0763）、手機股小米（1810）、部件股舜宇（2382）、半導體中芯（0981）均有追捧，呈現陽燭收市。不過，走勢上，中興通訊攀升，中芯回勇，兩者領漲；中芯表現比預期更佳，成功收復16元以上，後市有機會上試高位17.3元。市况轉穩，近日提到的比亞迪股份（1211）、玖紙（2689）亦迅速回勇。

新型冠狀病毒全球擴散，打擊全球投資氣氛，帶來不明朗；不過，全球經濟受創，寬鬆貨幣環境可期，年中聯儲局更有機會減息，進一步有利高息股，其中，香港的電訊股可以留意。香港的電訊業料無可避免受到本港經濟下滑影響，但5G超高速、低耗能及低延遲創造商機，以及大型企業、公營機構及政府繼續進行資訊科技投資，對電訊商服務保持需求。

香港電訊股息6厘具防守力

香港電訊（6823）業務表現穩定，現金流穩定，目前息率近6厘，具防守力；以圖論勢，可於11.5元吸納，倘低收11元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]