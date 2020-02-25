鷹君（0041）去年核心純利跌13.3%至17.31億元，每股核心盈利為2.45元，按新會計準則則去年虧損3.4億元，2018年則賺58.1億元。集團派末期息每股0.5元，按年持平，另派特別息0.5元，連同中期息0.33元，全年共派1.33元，較2018年全年派發的0.83元，按年升60.2%。

集團核心業務營運收入按年跌4.7%至27.1億元﹔核心業務收益按年跌2.4%至64.98億元，來自朗廷酒店投資（1270，LHI）的分派收入跌36.6%至1.64億元，酒店分部收益跌3.3%至42.5億元，租金總收入跌5.3%至2.19億元，冠君產業信託的分派收入按年升2.7%至10.4億元，冠君產業信託管理費收入升7%至4.24億元。

集團在業績提到，為應對2019年（特別是下半年）充滿挑戰的營商環境，於收購香港地皮方面保持謹慎態度，並繼續執行現有發展及重建項目，已於2019年出售「朗濤」一半以上的住宅單位，但有關利潤暫定於2020年7月起交付給買家後於該年度的業績中確認。

集團又指，旗下的冠君產業信託（2778）在去年基金單位分派錄增長，但社會動盪亦影響其在2019 年下半年的表現。由於中環寫字樓需求前景審慎，2020 年寫字樓物業組合的租金收益正面臨下行風險，而零售市道進一步受挫將導致冠君的租金收益總額及每基金單位分派下跌。

集團展望2020年，預期核心經常性收入將在2020年（可能在中期）下降。集團表示，預期除社會動盪帶來的影響持續，預計新型冠狀病毒的爆發將進一步令本港經濟收縮。集團不僅預期香港商業物業的表現疲弱，降低冠君產業信託及 LHI 的分派收入，亦預期海外酒店組合EBITDA於2020年將會受到負面影響，但估計2020年的核心收益將獲得「朗濤」出售單位已確認溢利所支持。

集團指出，預計「朗濤」銷售步伐將較去年大幅減慢﹔朗廷酒店方面，由於前往香港旅遊人數顯著放緩將嚴重影響其2020年的酒店業務，朗廷酒店已準備將分派比率由 100%可分派收入減至不少於 90%，但是，預計入境遊客的急劇放緩將嚴重降低朗廷酒店的可分派收入。