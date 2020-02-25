前身為「蜆殼電器工業」、後賣殼予中資公司的風扇公司蜆殼電業（SMC）捲土重來，時隔近十年後，計劃再度於港上市。今日其初步招股資料通過聆訊，獨家保薦人為紅日資本。蜆殼電業前身企業乃於五十年代由「風扇大王」翁佑創立，公司於八十年代已在港交所上市，主營製造風扇，隨後亦開始投資內地房地產，最終在2009年賣殼予中海外（0688），該公司現時已改名為中國海外宏洋（0081）。

賣殼後，原本上市公司旗下的風扇業務、內地物業等均拆分出來，注入現時的蜆殼電業，公司依然為翁氏家族產業，大股東為翁佑之子翁國基，其妻Vivian Hsu亦持有股權。根據初步招股資料，蜆殼電業以製造風扇、工作燈、吸塵機及其他電動工具為收入來源，旗下有自有品牌「SMC」電風扇，風扇貢獻公司總收入逾半。

於去年首9個月，蜆殼電業錄得收益2.3億元，按年增13.6%，主要因期內美國客戶訂單上升所致。毛利錄得7182萬元，按年增21%，毛利率按年升1.9個百分點至31.4%。期內溢利錄得4207萬元，按年大增35.6%。公司主要於中國製造風扇，銷售往海外，期內美國客戶貢獻公司收入接近六成，澳洲客戶貢獻收入近兩成。

惟風險方面，公司自美國客戶及客戶A產生大部分收益，去年首9個月內，該美國客戶貢獻公司收益64.1%，客戶A則貢獻公司收益14.4%，總計佔公司收益近79%。另一方面，中美貿易戰關稅對公司產品造成風險，其中公司所生產吸塵器面臨25%關稅。風扇產品方面，本處在15%額外關稅清單之上，但因去年12月中美貿易休戰，暫時未面臨額外生效關稅。