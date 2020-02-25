內地爆發新型冠狀病毒肺炎，衝擊小微企業及個體工商戶，中銀保監普惠金融部主任李均鋒表示，對於受到疫情影響的小微企業，監管部門和商業銀行應適當提高不良容忍度，進一步增加基層敢貸、願貸的積極性。對於提高容忍度會否在未來影響商業銀行的流動性時，銀保監首席風險官肖遠企認為，銀行不良貸款生率短期內或有小幅上升，但影響不大，總體可控。

李均鋒認為，3、4月份小微企業會進入一個補償性的資金需求旺盛期。對於此前正常經營的企業，銀行可以增加應急貸款；對補償性的信貸需求，可通過首貸、增貸等方式進一步滿足；對於受到疫情影響的小微企業，監管部門和商業銀行應適當提高不良容忍度。

肖遠企提到，當前監管部門確實採取了一些臨時性、階段性政策措施，如鼓勵銀行對受困企業階段性地延期還本付息。這些政策是有條件的：一是企業確實受疫情影響，遇到特殊困難；二是企業提出申請，銀企雙方協商確定；三是設定一定期限。

他進一步指出，當疫情結束，正常生產經營活動恢復後，如這些企業還不能還本付息，該計入不良貸款的仍應計入。銀保監並未放鬆監管標準，只是提出階段性政策措施，幫助有特殊困難的企業找到出路。因此，要區分清楚企業暫時無法還本付息是因為經營失敗還是經營困難。