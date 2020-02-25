國務院總理李克強主持國務院常務會議，因應疫情加強對中小企復工復產的金融支持，包括鼓勵金融機構對流動性遇到困難而又符合條件的中小企或個體戶，給予臨時延期償還貸款本金的安排，付息則可延期到6月30日，免收罰息。湖北境內各類企業都可享受上述政策。

此外，會議決定增加再貸款再貼現5000億元（人民幣，下同），用於中小銀行加強對中小企支持。下調支持農業、支持小企的再貸款利率0.25個百分點。6月底前對地方銀行新發放普惠小微貸款，符合條件的允許等額申請再貸款。

同時，鼓勵銀行加強對中小企的信貸力度，要使利率比上年明顯下降，會議要求，國有銀行上半年普惠小微貸款餘額按年增速要爭取不低於30%；政策性銀行增加3500億元專項信貸，以優惠利率向民營、中小企發放。

另一方面，為確保就業，會議確定，從3月1日至5月底，免徵湖北境內小規模納稅人增值稅，其他地區的稅率則由3%降至1%；引導金融機構定向增加對個體戶的低息貸款；落實除高耗能行業外的工商業電價階段性降低5%政策，以及鼓勵各地通過減免城鎮土地使用稅等，支持出租方減免個體戶租金。