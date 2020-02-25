香港中華廠商聯合會（廠商會）今日表示，早前以電話訪問形式向屬下會員企業了解武漢肺炎疫情的影響及應對方案。受訪企業包括製造業、進出口貿易、零售、批發等，當中有超過一半在內地設立廠房或分公司；約7成為少於50人的中小企。

根據企業回應，目前最困擾的是市場訂單或顧客減少、因停工停業而拖延生產進度或影響業務運作、交通物流受阻，以及難以購買足夠防疫用品等問題。此外，大部份企業均表示，營業收入較去年同期有減少，當中有近半更指收入減少5成以上。為減低疫情風險及節省開支，部份企業已採取縮短員工上班時間、安排員工在家工作、暫時停業或暫停部分服務等措施。

廠商會指出，受訪企業最希望得到的援助是租金扣減，其次是即時資助補助、稅務扣減，以及減費包括水、電、牌費。為協助會員應對是次疫情，廠商會已採取一系列措施，包括及時發布與海關物流、融資借貸、稅務等資訊；為會員因疫情所引起的勞資關係問題提供法律意見，以及徵集口罩等防疫裝備供會員免費索取。

廠商會會長吳宏斌表示，政府早前推出的300億元防疫抗疫基金和多輪中小企紓緩措施均能發揮及時雨作用。然而有關措施大多只能暫緩部份行業的燃眉之急，若疫情持續多兩、三個月，當局可能需要調整措施力度、延長期限甚至擴大資助範圍。

《財政預算案》將於明天公布，廠商會表示，早前已透過不同渠道向財政司司長及相關部門提出多項建議，包括進一步優化「中小企融資擔保計劃」和「中小企業信貸擔保計劃」，允許企業在半年內暫停還本息，以及在現有計劃下增設「十成信貸擔保產品」，為每間申請企業提供100萬元的營運資金貸款，由政府全額擔保，並免收保證手續費和補貼半年利息。

「BUD專項基金」方面，廠商會希望政府能全面放開地域限制，將適用範圍延展至世界各地經濟體，並取消「BUD專項基金」有關資助金額的地域分配限制，允許企業將400萬元的資助集中用於發展一個市場。廠商會亦希望信保局擴大「小營業額保單」保戶特別支援措施的適用範圍，讓更多的企業受惠。

此外，廠商會建議政府推行更多的一次性回饋，包括差餉、薪俸稅、租金和公司利得稅寬減等、擴闊「科技券」的適用範圍。並希望政府強化「政府對口政府」的溝通，及時向內地相關部門反映港商當前訴求，並促請中央和廣東省政府推出更多支持港資企業的政策措施。

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