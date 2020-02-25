【盈喜】奧園、金地商置發盈喜 摩通稱內房銷售已見更多恢復
文章日期：2020年2月25日 17:57
中國奧園（3883）及金地商置（0535）發盈喜。奧園料核心淨利潤按年錄超過50%的增長，增長主要因2019年交付予買家的總建築面積增加所致。
金地商置方面，集團則料期去年綜合應佔淨溢利按年增長至少65%，主要由於物業銷售的交付面積大幅增加，以及合資企業及聯營公司的利潤貢獻增加。
至於內地疫情嚴重打亂內房銷售步伐，導致板塊連日走軟。不過投行摩通指出，踏入農曆年後第四周房地產領域銷售已見更多恢復，包括地方政府允許工程及銷售中心復工，並相信自三月底會大致回復正常。雖然二月的銷售或下行50至70%，但二月一向非傳統銷售旺季，相信對全年影響仍可控。
該行提到，基於疫情較預期長，料更多開發商傾向保守地設定2020年目標，銷售方面料官方銷售目標將定為按年增長5至10%，以往指引增長則為10至15%，主要是因為復工後的疫情發展並不明朗。若現況維持，則增長或可能繼續高企，開發商有可能在中期業績上調全年目標。
股份方面，摩通相信板塊維持在區間波動，主要因近期多於預期的政策放寬抵銷了基本面弱的影響。基於前景不明，該行相信一些開發商或會將部分交付由2019年改為2020年交付，故在全年業績時見到部分內房公布遜於預期的盈利增長亦不會驚訝。
而近期，2019年業績強勁的開發商將會跑贏大市，該行推薦萬科（2202）、融創中國（1918）、世茂（00813）、富力（2777）、新城（1030）、中駿（1966）、美的置業（3990）、時代中國（1233）及中國奧園。
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