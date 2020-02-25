評級機構惠譽發表報告，基於老牌本地發展商南豐因為應付啟德商業項目發展資金需要，將削弱其財務狀況，預期集團未來幾年的經常性收入EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）相對總利息覆蓋比率，將維持低於兩倍，因此將南豐長期發行人違約評級，由原來的BBB調降至BBB-，屬投資級債券的最低級別，評級進一步迫近「垃圾」。

惠譽是上周五（21日）公布有關調整，同時亦將南豐相關的Nan Fung Treasury (II)的永續債評級由BBB-調降至BB+。根據惠譽估計，南豐的經常性收入EBITDA相對總利息覆蓋比率在未來兩年為1.8倍，而且已經將該集團的新投資物業，包括20年度落成的Quayside及21年度落成之Le Rendezvous帶來的租金收入貢獻計入在內。

惠譽表示，促成比率下跌的癥結，在於南豐需要應付啟德商業項目的發展，將在2021至2023年度出現60億至70億元資金流出。該行預期，即使啟德項目自2022年度第四季開始提供租金貢獻，覆蓋比率會再度上升，但是仍然低於2.5倍水平，情況與評級「BBB」的地產公司相若，並指項目在較長的發展周期及差劣的經濟氣氛下之表現，仍存在不明朗因素。

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