【遙距銷售】富衛：去年八成年金首年保費來自扣稅年金產產品
文章日期：2020年2月25日 17:08
保監局上周因為武漢肺炎疫情，放寬代理可無需與客戶見面銷售扣稅年金和自願醫保，多間保險公司相繼推出遙距銷售措施。富衛宣布，由即日至3月31日，客戶可透過電話投保該行自願醫保及扣稅年金計劃。
另外，投保自願醫保計劃的新客戶，首保單年度可獲得最多5個月的保費折扣優惠。扣稅年金新客戶首個保單年度也可獲最多8%的首年保費減免，而最高合資格投保年齡亦由61歲提升至76歲（以下次生日年齡計算）。
富衛香港行政總裁柳志堅表示，該行去年推出扣稅年金及自願醫保計劃，逾八成年金計劃的首年年化保費收入（APE）均來自扣稅年金保單，自願醫保更為醫療保險首年年化保費收入帶來約四成增長。
富衛又指，過去投保年金產品一般為即將退休之人士，惟內部數字顯示投保年金產品的平均年齡由60歲降至40歲，佔投保比率接近四成，投保自願醫保的富衛客戶過半數為 40歲以上人士，反映中年人士對健康保障的需求上升。
記者：歐陽偉昉
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