內地武漢肺炎疫情持續，市場研究機構《Sensor Tower》發表報告指，內地遠程工作App的下載量飆升，而網約車App及餐廳顧客忠誠計劃App下載量則急速放緩。報告提到，鑑於內地各種交通限制，最受歡迎的三種網約車App哈囉出行、滴滴出行、嘀嗒出行下載量下降了75％。

報告發現，餐廳內部訂餐、顧客忠誠計劃App使用率顯著下降，而外賣、雜貨網購App則表現強勢。顧客忠誠計劃App在1月13日該周的下載量佔整個食品和飲料類別約36%，在2月3日該周其佔有率跌至近0%；外賣、雜貨網購App的下載量佔有率則由33%及15%增加至52%及27%。

內地最受歡迎的咖啡連鎖店瑞幸咖啡自2019年5月3日以來首次跌出蘋果App Store前五名食品和飲料App，同樣不包括外賣功能的星巴克及海底撈App出現下挫。百勝中國旗下肯德基和必勝客App在疫情爆發初期出現下降，但最近已恢復增長，而肯德基和必勝客App均提供手機訂購和外賣服務。

在家工作推動企業生產力及教育App下載量快速增長，在1月1日至1月18日，阿里巴巴遠程工作App釘釘下載量達677萬，至今該App下載量超過1100萬次；騰訊辦工通訊App騰訊會議下載量由25萬次增加到超過500萬次。

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