港股未有隨美股暴瀉，於低開98點後，最多挫153點低見26667點，午後A股深成、創業板止跌回升，港股亦升最多倒升93點，恒指收市升72點或0.27%，報26893點，成交金額1141億元，較上日減少8.08%；國指升11點或0.11%，報10579點。

走勢上，恒指已失守所有主要移動平均線，另外，20天線(27230.61點)亦將跌穿100天線(27225.36點)。

舜宇（2382）升4.14%，收報133.3元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌1.67%，收報6.47元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升2.87%，收報401.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻89點；匯控（0005）跌0.8%，收報56.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低20點。

恒指反彈，26隻藍籌向上，20隻下跌，4隻無升跌。手機設備股、賭股向上，藍籌股瑞聲（2018）亦升2.15%，收報57元；濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.79%，收報38.4元；銀娛（0027）升1.3%，收報54.6元。

微盟集團（2013）公布，SaaS 生產環境和數據破壞，預計明日前將修復完成，微盟收報6.18元，升4.21%。

保誠（2378）遭基金股東要求分拆，保誠稱期待展開對話，收市升1.9%，報148.8元。

融創中國（1918）發盈喜，集團料去年純利按年增加逾五成，融創收報42.45元，升3.03%

國泰（0293）公布，3月停飛往返首爾航班，濟州及釜山停飛至28日，國泰收報10.26元，跌1.16%。其他航空股方面，國航（0753）收報6.48元，升0.31%；南航（1055）收報4.38元，跌0.45%；東航（0670）收報3.56元，跌0.28%。

油價回升，紐約期油收報51.83元，升0.78%，布蘭特期油收報56.76元，升0.82%。不過油股下跌，中海油（0883）跌1.53%，收報11.56元；中石油（0857）跌0.93%，收報3.19元；中石化（0386）跌0.73%，收報4.09元。

A股成交急增，不過中資券商個別發展，海通證券（6837）收報8.72元，跌0.23%；中信証券（6030）收報17.44元，升0.35%；華泰證券（6886）收報14.1元，升1.44%；中國銀河（6881）收報4.42元，跌1.34%；光大證券（6178）收報5.99元，跌0.66%；招商證券（6099）收報9.84元，跌0.2%；廣發証券（1776）收報9.84元，無升跌；國泰君安（2611）收報13.8元，跌1.15%。

A股ETF個發展，南方A50（2822）跌0.27%，報14.36元；南方中創板（3147）升1.5%，報8.94元。