因武漢肺炎疫情爆發後交通流量下降，加上全國收費公路免收車輛通行費政策或將持續到今年年中，因此國際評級機構標普將越秀交通（1052）展望從「穩定」調整至「負面」；同時維持該公司的長期主體信用評級「BBB-」不變。

標普預計，在湖北省交通出行受限、春節假期以來經濟活動整體下滑、以及全國收費公路免收車輛通行費的共同衝擊下，越秀交通今年的收入將下降50%，顯著影響其今年的財務表現。標普認為，越秀交通目前評級的緩衝空間十分有限，去年年底該公司舉債以60億元（人民幣，下同）收購了武漢市內和毗鄰的三條收費公路，而收費公路免收通行費的政策將持續到6月底，因而令越秀交通今年經營性資金流（FFO）對債務比率可能惡化至5%以下，遠低於觸發標普下調評級的13%分界水平，公司將不得不增加債務來滿足固定支出以及償債需求。

標普又認為，越秀交通10條收費公路資產中，有5條位於疫情中心的湖北省，對公司收入貢獻佔44%左右，就算下半年疫情得到控制，武漢交通的恢復將落後於其它地區；另外，越秀交通削減勞動力以降成本的能力有限，因公司缺乏靈活的員工薪酬政策，而且相關調整可能帶來負面社會影響。

不過，標普相信湖北以外地區的經濟活動將在2021年加速，所以越秀交通受到的不利影響是暫時性，隨著疫情穩定，收費公路免收通行費的政策取消後，通行費收入將在今年下半年反彈。尤其是武漢是中國重要的交通、製造業和技術研發中心，明年起武漢收費公路資產的現金流應能顯著恢復，回升速度將超過湖北以外的收費公路。

標普指出，如抑制疫情的難度超過預測；經濟復蘇比預期緩慢，使得收費公路免收通行費時間延長；或者兩種情形兼而有之，導致越秀交通的交通流量數據長期低迷，財務表現未能顯著恢復，導致其無法產生充足現金流去保持信用指標與當前評級匹配，就可能會下調其評級。又如果越秀交通母公司廣州越秀集團的信用狀況下降至「BB+」以下，標普也可能會下調越秀交通的評級。

另一評級機構惠譽日前亦因暫緩徵收路費致收入減少等原因，將越秀交通長期本外幣發行人違約評級「BBB-」列入負面觀察名單。