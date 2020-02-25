英國保誠（2378）第二大股東Third Point宣布指，基於保誠今年的市盈率不到10倍，而在過去5年中累計回報率亦少於0%，令其股票市場表現低於主要同業友邦保險（1299）約80%，要求保誠分拆旗下兩家保險企業PruAsia與Jackson，成立為獨立上市公司，並制定各自的長期策略，以縮小當前的股價與潛在價值之間的巨大差距。保誠現價報148.8元，升1.9%。

PruAsia 是泛亞地區領先的保險公司，受惠於亞洲中產階級財富增長以及健康和保障保險，及市場滲透率較低；Jackson則是專注於美國的年金保險簽單公司，具有一流的分銷渠道與年份高度多樣化的保單。

該公司指，由於兩家企業均在同一家母公司旗下運營，因此PruAsia被投資者嚴重低估，Jackson只佔保誠整體價值的一小部分，與PruAsia有著截然不同的風險和回報狀況，要求保誠分拆兩家公司，並物色上市地點以確保公司獲得應有評級，又指經過分析相信分拆業務無需支付重大稅項及其他費用。

該公司認為，分拆後保誠應該定制資本配置政策，優先將重心從股息增長轉變為創造長期價值，亞洲地區則需專注於高淨資產收益率的現金再投資策略，並考慮增加已經擁有50%股權的中國合營公司股份；Jackson應該管理資本以建立強健的資產負債表，以提升戰略選擇性和估值確定性。

同日，英國保誠發公告指，已確認昨天收到Third Point發出的信件，指保誠向來積極地就本集團的策略及結構與股東溝通，並期待就其於信件中所述的意見與Third Point展開對話。集團稱，保誠將於3月11日發布年度業績時，再公布集團最近的表現及策略。

保誠現報146.5元，升0.34%。