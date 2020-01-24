【減低風險】Deliveroo：虛擬品牌餐廳收入平均增85% 助餐廳降風險
文章日期：2020年2月25日 15:25
外賣App Deliveroo表示，本地食肆面臨眾多挑戰，虛擬品牌可成為餐廳減低風險的主要方法之一，過去數月平台增加100個虛擬品牌，虛擬品牌總數達200個。Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，開設虛擬品牌的餐廳夥伴平均錄得85%收入增長。
羅家聰表示，自1月起香港餐廳的倒閉率由1.5%升至約5%，對本地食肆來說絕不容易，全球透過戶戶送開設虛擬品牌的餐廳夥伴平均錄得70%的收入增長，香港的增幅甚至高於85%。Deliveroo表示，餐廳可以透過於戶戶送設立虛擬品牌供應全新或互補菜式，在無須花費任何金錢開設實體店的情況下增加收入和顧客，本地食肆面對著堂食生意下跌等問題，近期更出現結業潮，而虛擬品牌的營運方式則有助穩定或增加銷售，同時盡量減少開支。
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