外賣App Deliveroo表示，本地食肆面臨眾多挑戰，虛擬品牌可成為餐廳減低風險的主要方法之一，過去數月平台增加100個虛擬品牌，虛擬品牌總數達200個。Deliveroo香港區總經理羅家聰表示，開設虛擬品牌的餐廳夥伴平均錄得85%收入增長。

羅家聰表示，自1月起香港餐廳的倒閉率由1.5%升至約5%，對本地食肆來說絕不容易，全球透過戶戶送開設虛擬品牌的餐廳夥伴平均錄得70%的收入增長，香港的增幅甚至高於85%。Deliveroo表示，餐廳可以透過於戶戶送設立虛擬品牌供應全新或互補菜式，在無須花費任何金錢開設實體店的情況下增加收入和顧客，本地食肆面對著堂食生意下跌等問題，近期更出現結業潮，而虛擬品牌的營運方式則有助穩定或增加銷售，同時盡量減少開支。

其他報道

【內地金融】惠譽：內地違約增不影響城投債發行

【港股午市】恒指未隨美股大跌 半日跌21點 騰訊升2%

【IPO失效】曠視科技上市失效

【削減人手】Expedia裁員3000人 節省成本最多5億美元

【MPF】積金局：強積金去年整體回報錄12.2% 股票基金表現最好

【A股午市】滬指3000點得而復失 兩市成交額逾9300億人幣

【本港經濟】渣打降港全年經濟預測至收縮2.4% 首季GDP或挫6%

【月度數據】港鐵1月乘客量重拾跌勢 高鐵日均量見記錄次低

【人為破壞】微盟：SaaS生產環境和數據遭員工破壞

【A股開市】外圍股市重創 滬指低開1.6%

【港股開市】美期反彈 恒指低開98點

【開市焦點】港股ADR跌342點 美期現彈逾0.5%

【歐美戰報】武肺疫情擴散 美股見兩年最大跌幅 道指挫1031點