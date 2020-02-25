去年中國債券違約創歷來高位，連向被視為較穩健的城投債亦出現問題，12月呼和浩特一隻10億元人民幣的城投債未按時兌付，後來在市政府協助下部分兌付。惠譽評級亞太區國際公共融資評級主管高俊杰表示，去年一些非標準資產出現違約，主要集中在內蒙古和貴州，發行者都是經營較邊緣化的業務，而其他城投公司更多是商業化經營的國有企業。他預期未來不同城投債質素的分化會擴大，亦會出現信用事件。

高俊杰指，投資者會據公司的業務情況和當地的經濟水平，衡量城投債違約風險。例如在呼和浩特發生信用事件同時，其他城投債的收益率沒有明顯受到影響，類似的城投在境內境外用較高的收益率也能成功定價發行，

惠譽評級亞太區國際公共融資評級高級董事徐浩維補充，除了在債券定價反映外，政府亦有充分的工具幫助城投公司，例如利用銀行將資金導向城投企業，整個城投債並非系統性風險，違約事件不會影響其他城投債發行。他預期，今年城投公司會發生更多行業整合和城投轉型，有利於政府更好地監控地方國企負債情况，亦有助增強公司議價能力，降低融資成本。

武漢肺炎疫情爆發，高俊杰認為不會影響城投債違約率在今年上升，去年一月開始境內和境外收益率下降，自去年起城投債整體的存量放緩，監管力度有所加強，政府加強控制融資渠道外，亦整合當地國企，留存下來的不少是龍頭企業，實力較弱者會在政府化解地方債的過程中逐步關停。

高俊杰又表示，疫情短期內不會令受評的武漢市政府相關企業，包括武漢地鐵、武漢國投等的評級造成影響，該行以採用跨經濟周期進行評級，亦認為這些企業在必要時會較大機會獲得武漢市政府支持。不過若疫情一旦對當地稅收、賣地收入有較長期的影響，對這些公司評級會有較負面的影響。