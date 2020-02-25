美股周一大跌，港股連跌3日後今早喘定，恒指低開後98點反彈，曾倒升76點、高見26897點回軟，半日收報26799點，跌21點；國指跌29點。大市半日成交647億元。

騰訊（0700）帶領大市反彈，半日升2%。濠賭股偏好，銀娛（0027）、金沙中國（1928）升1%、2%。醫藥呈強勢，藥明（2269）升逾3%。石油中資電訊股受壓，中海油（0883）、聯通（0762）跌逾1%。熱炒的5G概念、光伏回吐，中興通訊（0763）、信義光能（0968）跌逾3%。此外，航運、中資券商、食品家電股等跌幅較大。

港股今早表現硬淨，展現承接力，但反彈力有限；隨着新型冠狀病毒全球擴散，困擾全球投資氣氛，港股將更受到外圍變化影響，變得更不明朗。不過，全球經濟受創，聯儲局年中減息機會上升，貨幣環境明顯變得寬鬆，防守性特別強的香港電訊股可以留意。

雖然香港電訊難免受到本港經濟下滑打擊，但大型企業及5G推動科技投資，有利對電訊商需求，香港電訊（6823）去年業務表現穩定，現價息率近6厘，具防守性，可以趁調整吸納。

劉思明

明報資深評論員