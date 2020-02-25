美股隔晚因疫情擴散而急挫，道指跌逾千點，港股未有跟隨大跌之餘，跌幅比A股更少，恒指低開98點後，更曾轉升76點，見26897點，臨近半日收市最多只跌153點，低見26667點。

恒指半日跌21點或0.08%，報26799點，成交金額646億元；國指跌29點或0.28%，報10539點。恒指收市跌幅比A股1.74%至2%的跌幅更低。亞洲股市普遍向下，港股跌幅算輕微，但未是最佳表現，疫情擴大的韓國，股市半日更是疫市向上。

港股應跌不跌，藍籌個別發展，騰訊（0700）升2%，收報398.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻62點；中海油（0883）跌1.7%，收報11.54元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）跌1.3%，收報64.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

重磅藍籌除騰訊向上以外皆下跌，中移動跌1.3%；匯控（0005）跌0.44%，收報56.25元；平保（2318）跌0.51%，收報88.2元；中人壽（2628）跌1.28%，收報18.56元。藍籌33隻下跌，14隻上升。

受疫情影響股個別發展，濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報17.32元，升1.76%；美高梅中國（2282）收報11.06元，跌0.18%；澳博控股（0880）收報8.98元，升0.22%；永利澳門（1128）收報16.74元，升0.36%；銀河娛樂（0027）收報54.8元，升1.67%；金沙中國（1928）收報38.4元，升0.79%。

航空股向下，國航（0753）收報6.43元，跌0.46%；南航（1055）收報4.35元，跌1.14%；東航（0670）收報3.5元，跌1.96%；國泰（0293）收報10.16元，跌2.12%。

A股下跌，中資券商向下。中金（3908）收報14.64元，跌2.4%；海通證券（6837）收報8.57元，跌1.95%；中信証券（6030）收報17.02元，跌2.07%；華泰證券（6886）收報13.78元，跌0.86%；中國銀河（6881）收報4.34元，跌3.13%；光大證券（6178）收報5.88元，跌2.49%；招商證券（6099）收報9.64元，跌2.23%；廣發証券（1776）收報9.65元，跌1.93%；國泰君安（2611）收報13.72元，跌1.72%。

A股ETF向下，南方A50（2822）跌0.69%，報14.3元，南方中創業板（3147）曾創52周高8.93元，升1.4%，收市跌1.3%，報8.68元。

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