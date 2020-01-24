積金局今公布2019年強積金制度投資表現報告，雖然去年市况波動，但去年強積金大翻身整體年度回報率錄12.2%，繼2018年錄得負回報後再次反彈。去年強積金總資產值已達到9695億元，按年增加1565億元，當中淨投資回報達2889億元。

以強積金基金的6個類別劃分，各類基金均錄得正回報。當中股票基金及混合資產基金表現較優勝，分別錄得16.7%及14.7%；受持續低息的環境影響，強積金保守基金及貨幣市場基金的回報則較低，分別錄1.2%及1%。

至於預設投資策略（DIS）表現，核心累積基金去年整體回報錄16.6%，僅次於表現最好的股票基金；而65歲後基金整體回報則錄得9.7%。報告又指，自2017年4月推出DIS以來，核心累積基金及65歲後基金累計的投資回報，分別為20.0%及12.0%。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，今年本地及環球經濟會持續不穩，同時受到新型冠狀病毒疫情影響，預計強積金投資表現可能會受到拖累，但他強調強積金屬於長線投資，認為投資者不需特別關注短期波幅。

他又指，縱使受疫情影響，申請可扣稅自願性供款（TVC）帳戶仍持續增加，而去年4月至12月期間，TVC帳戶數量為2.4萬個，總供款額達7.61億元。

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