武漢肺炎全球擴散，本港經濟勢受挫。渣打下調香港今年生產總值(GDP)預測，由收縮1.5%進一步擴大至收縮2.4%，認為疫情對本身已疲弱的經濟進一步構成衝擊，並預計失業率會急劇上升。

渣打指，武漢肺炎疫情爆發前，本港經濟已陷入衰退，難以抵禦疫情的挑戰，即使有指疫情在內地傳播開始放緩，並預計在3月受控，但預期本港復蘇速度將較2003年SARS爆發後更慢。渣打估計，本港今年首季GDP按年收縮6%，此前預測收縮4.8%，雖然收縮程度不及1998年第3季（收縮8.3%）及金融海嘯2009年第1季（收縮7.8%），但較去年上半年收縮2.9%的情況還要再差。至於今年第2、3及4季度的GDP預測，

該行又指，雖然內地供應逐步正常化對本港經濟有幫助，但由於本港以服務業為主，恢復供應的得益較其他亞洲國家有限，預計今年第2、3及4季度的GDP，分別按年收縮3.9%、0.3%及增長0.6%，意味復蘇呈U型走勢，明年的GDP增長預測則維持2.3%。

經濟步入寒冬，渣打預計今年底本港失業率將由早前預測的3.4%升至5%，政府或要繼續利用其龐大的財政儲備，以財赤換取經濟支持。該行又指出，近期港元拆息回軟，反映市場缺乏恐慌，貸款需求亦非常疲弱，令港元與美元息差收窄，可能為港匯造成壓力。

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