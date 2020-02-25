港鐵（0066）公布1月乘客量，港鐵本地服務每月總人次，在連續兩個月錄得按月回升後，終於重拾跌勢，按月跌5.35%，至每月1.16億人次，按年跌幅亦擴大至21.38%，是連續第7個月出現按年跌幅，12月按年跌幅為15.6%，較11月的24.3%及10月的25.5%按年跌幅低。

而周日平均人次亦下跌，按年跌幅由上月的13.56%，擴大至17.2%，而按月跌幅則重拾跌勢，由按月升7.9%，轉為跌3.7%。1月份周日平均人次為416.4萬，僅略高於去年11月的400.7萬，該數字是2012年4月396.8萬人次後的新低。

其餘機場快線、過境線、城際客運，輕鐵及巴士、高鐵，每月線量均錄得按年下跌。

機場快線按年跌35.6%，按月跌9.5%，跌至97.2萬人次；過境線按年跌32.2%，按月跌15.2%，跌至705.3萬人次；城際客運，輕鐵及巴士按年跌28%，按月升4.7%，達1465.3萬人次；高鐵按年跌38.5%，按月跌7.8%，達105.2萬人次，日均量3.39萬，是有記錄以來次低。

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