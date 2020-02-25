【港股開市】美期反彈 恒指低開98點
文章日期：2020年2月25日 09:28
美股期貨反彈，標普500指數期貨漲1%，恒指今早低開98點或0.37%，報26722點，成交金額23億元；國指今早低開32點或0.31%，報10536點。恒隆地產（0101）升1.9%，報18.28元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌1.89%，報26元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）升1.69%，報69元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；匯控（0005）跌0.88%，報56元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
融創中國（1918）發盈喜，集團料去年純利按年增加逾五成，主要因去年度物業銷售交付的面積較上年度增加所致。融創開市報41.25元，升0.12%。
玖龍紙業（2689）截至去年底的中期純利為22.787億元人民幣，按年微升0.5%。開市報8.62元，跌0.23%。
金沙中國（1928）旗下金沙城中心的賭場，將於本周四重開。集團總裁王英偉接受澳門媒體訪問時指出，由於訪澳旅客減少，因此賭枱仍然是小規模經營。部分賭場重開數日，人流卻較以往差距很大，根本沒法相比，亦不敢比較。金沙中國開市跌1.44%，報37.55元
霸王（1338）發盈警，預期去年度將錄得顯著增加的淨虧損。開市報0.098元，無升跌。
內銀股方面，工行（1398）跌0.18%，報5.4元；交行(
內險股方面，平保（2318）跌0.68%，報88.05元；
內房股方面，潤地（1109）升0.72%，報34.8元；
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