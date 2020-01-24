【開市焦點】港股ADR跌342點 美期現彈逾0.5%
文章日期：2020年2月25日 08:52
疫情擴散全球，拖累美股三大指數齊齊跌逾3%，見兩年最大跌幅，港股ADR亦挫342點或1.29%，報26478點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.38%，折合報385.02元；匯控（0005）跌2.08%，折合報55.32元；建行（0939）跌1.31%，折合報6.26元。美股三大指數期貨時齊彈逾0.5%，道期彈140點。
今日焦點股份可留意：
疫情持續擴散，市場避險，藍籌股昨日僅公用股可逆市上升，留意今日表現，而重磅股料沽壓。
融創中國（1918）發盈喜，集團料去年純利按年增加逾五成，主要因去年度物業銷售交付的面積較上年度增加所致。
玖龍紙業（2689）截至去年底的中期純利為22.787億元人民幣，按年微升0.5%。
金沙中國（1928）旗下金沙城中心的賭場，將於本周四重開。集團總裁王英偉接受澳門媒體訪問時指出，由於訪澳旅客減少，因此賭枱仍然是小規模經營。部分賭場重開數日，人流卻較以往差距很大，根本沒法相比，亦不敢比較。
霸王（1338）發盈警，預期去年度將錄得顯著增加的淨虧損。
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