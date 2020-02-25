武漢肺炎在中國以外地方急速擴散，韓國病例激增、意大利多地亦封城，包括金融中心米蘭等地，雖然疫情擴散，不過世衛組織稱尚未達到全球大流行病階段，加上武漢解封後又再封城，市場對疫情的擔憂上升，拖累美股創下兩年最大跌幅。道指低開589點後，最多曾挫1079點。

道瓊斯工業平均指數收跌1031點，跌幅3.56%，報27960點。標普500指數收跌111點，跌幅3.36%，報3225點。納斯達克綜合指數收跌355點，或3.72%，報9221點。

道指成份股全跌，聯合健康保險跌7.8%，報277.79美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低160點，而威訊通訊跌0.36%，報57.99元，是拖低道指點數最少的股份，拖低1.4點。

科技股方面，蘋果收市報298.18元，跌4.75%，谷歌母公司Alphabet收市報1419.86元，跌4.28%，亞馬遜收市報2009.29元，跌4.13%，Facebook收市報200.72元，跌4.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌3.79%，報411點。德國DAX指數收跌4.01%，報13035點；法國CAC 40指數跌3.95%，報5791點；英國富時100指數收跌3.34%，報7156點。