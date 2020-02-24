武漢肺炎迅速在韓國蔓延，特區政府宣布向韓國發出紅色旅遊警示，明天早上6時起禁止來自韓國的外地旅客入境。若港人因發出旅遊警示取消赴韓行程，保險比較平台10Life創辦人倫沛然表示，大多數旅遊保險有將紅色旅遊警示列為受保原因，因此取消行程而損失的費用可獲賠償，惟需注意投保時保險公司是否已宣布不會承保因疫情而出現的損失。

因為保險公司不會保障客戶已可預見的風險，倫沛然指出，受保人亦需留意投保時保險公司是否經已落閘。旅客仍打算外遊，但未買旅遊保險，投保前需先瀏覽保險公司的最新消息，甚至向保險公司查詢。

翻查保險公司公告，蘇黎世保險宣布在1月23日或以後才購買旅遊保險，因疫症爆發已視作保單中的「已知事項及狀況」而未能為提供保障。富衛則列明，旅程目的地為澳門、台灣、日本、韓國、新加坡、澳洲、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、美國、法國等地，客戶必需在1月31日凌晨2時前投保才獲旅程取消的保障。

此外倫沛然提醒，部分保險公司因紅色旅遊保險警示取消行程的賠償，會較黑色旅遊警示為低。例如據蘇黎世規定，旅遊警示在出發前一周內發出，紅色警示可獲賠償損失的50%，黑色則賠償至100%。富衛則規定，若因紅色警示而取消行程，賠償上限40000元，是原本上限的一半。

記者：歐陽偉昉