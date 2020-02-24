上周市傳意大利裕信銀行（UniCredit）行政總裁Jean-Pierre Mustier是匯控（0005）外聘行政總裁的熱門人選，不過金融時報引述消息人士指，Mustier已在周日致電匯控主席杜嘉祺表示對新工作不再有興趣，並將留在裕信銀行。

金融時報報導消息後，裕信銀行發表聲明指Mustier將會留任，專注於執行該行剛啟動的新戰略計劃。匯豐銀行發言人則表示招聘行政總裁的工作仍在進行，工作需時6到12個月，該行將繼續按時限進行。

外界時有傳聞指匯控將在外部聘任行政總裁，已就此職位與幾名高級管理層進行接觸，其中包括Mustier，雖然匯控沒有向他提供正式邀請，但已被確定為首選的外部人選。不過Mustier拒絕工作邀請，並不代表臨時行政總裁祈耀年能勝任工作自動轉正，匯控目前仍在與至少另一名空降人選進行談判。

一些競爭對手銀行的行政總裁，對Mustier加入匯控管理層表示懷疑，Mustier是否願意與成功保險業高管杜嘉祺合作，杜氏被形容為嚴厲的主管人。有消息人士指，裕信銀行沒有向Mustier提議加薪以留人。

金融時報指，匯控董事會去年8月罷免前行政總裁范寧，因為擔心范寧沒有合適的計劃來扭轉銀行困境，商業銀行業務主管祈耀年被任命為臨時行政總裁，匯控在本月發表年報時重申，將在6至12個月任命正式行政總裁。匯控上周宣布重大重組計劃，有投資者質疑匯控在沒有正式行政總裁下公布宏偉計劃的是否正確，一位大股東稱此舉「瘋狂」（barmy）。