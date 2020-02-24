內地房企正商集團旗下物管公司興業物聯（9916）明起招股，定價每股1.5元至2元，全球發售1億股，其中國際配售佔九成，最多集資2億元。每手2000股，入場費4040.31元。公司明日起招股至本周五（2月28日）結束，預計3月9日掛牌上市。武漢肺炎疫情爆發后，有兩新股在港上市，惟一隻為本地券商股、一隻為澳門工程股，作為首隻內地新股，料如何安排高管參與上市儀式亦面對難題。

公司於河南省管理非住宅物業，包括商用樓宇、政府樓宇及工業園。其業務均位於河南鄭州市及安陽市，以2018年在管面積計算，於河南非住宅物管商中排名第4名。截至去年9月底的9個月中，公司收益錄得1.27億元人民幣（下同），按年升42%，其中逾八成來自物管業務。期內盈利錄得2812萬元，按年微升7%。整體毛利率按年跌3.4個百分點至46%。

興業物聯母公司為房地產私企正商集團，持有公司股權逾75%。截至去年9月底的9個月，期內公司向母公司提供物管服務產生的收益佔總收益高達88%。翻查正商地產資料，其除主要於河南擁有多個項目外，於湖北武漢亦有「正商金域世家」一在售項目。

雖然肺炎來勢洶洶，但公司主席兼行政總裁朱杰表示，疫情對於公司業務並未有太大影響，相信本次反會令市場看到物管行業的重要性。惟他未有透露員工復工率，僅表示已經針對不同項目制定復工計劃，早前亦已為前線員工派發防護措施。他續表示，未來包括武漢在內的周邊省市，亦是公司拓展目標。

公司現時主要依賴管理母公司位於河南的項目，對此朱杰表示，未來將會通過收購、增加政府工程項目及與其他供應商合作的方式，逐步增加第三方項目佔比。對於潛在併購目標，朱杰表示，將會考慮同樣為管理非住宅物業的的中小型物管商，從在管面積、財務情況及口碑等方面考慮。

河南為此次武漢肺炎「疫區」之一，加上本港要求內地人士來港隔離14日，公司上市儀式安排面臨一定困難。被問及此次上市時機，公司財務總監兼公司秘書陸爽表示，公司看好香港國際化、成熟的市場，對本次上市計劃醞釀已久，不是一時衝動。不過她亦承認，早前投資者推介會要以線上方式進行，多名高管希望可來到香港參與上市儀式，但未能成行。她表示，估計上市儀式將會按時進行，但未有透露如何因應隔離計劃進行安排。

公司本次上市集資額將有72.3%用於併購，以拓展公司業務；10%用作一般營運資金；10.5%用於提升物業管理業務；7.2%用於提升物業工程業務。

記者：馬迪帆