玖龍紙業（2689）截至去年底的中期純利為22.787億元（人民幣，下同），按年微升0.5%，每股基本盈利為0.49元。中期股息每股0.1元（約0.1109港元）。

集團中期收入按年減少5%至288.357億元，毛利率按年升1.4個百分點至17.1%，毛利率上升主要由於期間的廢紙原料成本下跌遠較產品售價之下跌快所致。

集團的包裝紙業務（即卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙）佔收入約86.3%，其餘約13.7%的收入則來自其文化用紙、高價特種紙及漿產品。期內，高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙銷量按年分別增加約9.1%、20.0%及24.6%。於期間的文化用紙及高價特種紙按年分別下跌約2.2%及14.5%，而再生紙漿以及木漿的銷量則維持穩定。

集團計劃於2020年第一季度於河北及東莞分別增加50萬噸及60萬噸包裝紙年產能，並於2021年年底前在馬來西亞增加55萬噸包裝紙年產能。預計以上擴產項目完成後，集團之造紙總設計年產能進一步增至1,810萬噸。

期內，集團銷售及市場推廣成本按年升2%至9.028億元，行政開支按年增加約11.3%至9.254億元。

股份今日微跌0.69%，報8.64元。