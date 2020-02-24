澳門賭場上周四局部重開，但是《濠博新聞》引述娛樂博彩業中介人協會理事林繼光時指出，肯定賭廳業界2月份出現虧損。同時受疫情及近年內地經濟放緩影響，中介人回收貸款有困難，加上經營賭廳「皮費」重，可能選擇退場，甚至改在其他地區開廳。他期望政府考慮減稅助中介人渡過難關，並預期較早前關閉賭場及內地暫停個人遊簽注，對中場影響較大。

林繼光又指，很難預測3月份的賭收，若持審慎樂觀的態度估算，應有正常的2、3成生意。就算樂觀估計疫情4月結束，內地企業最少起碼要3至4個月回到正軌，並最少要接近10月份才回復正常，內地企業對外的訂單亦需時準備，最少都到明年年初才一切正常。他又指，若賭廳的客人是內地企業的老闆，他們沒有資金下注，到中場的人又如何有錢下注。賭廳在扣減管理層或其他雜費之外，其他支出無法節省。若果澳門經營困難，會有中介人選擇退場。

林繼光指出，澳門政府和中介人業界溝通不足，所以建議盡快及避免業界出現困難時才解決問題，並可以實行減稅協助中介人渡過難關，例如從去年下半年，甚至全年的稅收設一個合適的退稅百分比。