武漢肺炎疫情持續，不乏企業推行在家工作，香港電訊（6823）宣布，將推出一系列Work from Home方案，讓企業及其員工可以不受時地所限處理工作，確保業務持續運作。

香港電訊表示，會為商業固網客戶免費提供On-the-Go隨身Office Line服務，讓企業員工不論身處戶外或家中，亦可透過手機接收及撥打公司的固網電話號碼；免費提供Microsoft Teams通訊及協作軟體啟動、支援及應用教學服務，方便企業員工在一個統一的雲端平台上進行線上會議、內部群組溝通及檔案共享。

香港電訊又稱，會為現有及新客戶免費提供HKT Cloud Backup雲端備份服務，自動備份公司電腦的檔案到雲端並進行加密，讓客戶可隨時還原有關檔案。中小企亦可以低至每月20元，申請HKT x Office 365商業雲端辦公室方案或On-the-Go人力資源管理方案。

大型企業方案方面，香港電訊表示，可提供SSL VPN遠程連接方案，為企業提供安全及有效的連接，讓員工可透過任何智能裝置及手提電腦連接並存取公司資源；雲端虛擬桌面工作間 (Cloud VDI)，可於雲端上快速地佈建及擴展安全的Windows或Linux桌面，使企業員工可以透過任何裝置使用公司電腦桌面；管理式SD-WAN服務，即使員工身在香港，透過集中管理及遙距配置功能，仍能快速部署不同地區的網絡，以配合營運需求。

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