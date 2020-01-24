武漢肺炎疫情在中國以外地方急速擴散，拖累恒指裂口低開203點後一直尋底，低位最多跌495.59點或1.81%，低見26813點，收市以接近全日低位收市，收報26820點，跌487點或1.79%，跌穿20天線(27283.43點)、100天線(27215.97點)及200天線(27258.24點)，失守所有主要平均線，成交金額1241億元，較上日增加23.82%，是本月6日1317.26億元成交後最多；國指跌222點或2.06%，報10568點。

公用股全日逆市向上，電能實業（0006）升1.68%，收報57.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；長建（1038）升0.18%，收報54.65元。

不過，中午公布遠遜預期業績的中電（0002）跌0.24%，收報81.8元。中電去年純利為46.57億元，按年跌65.6%，遠遜市場預期的111.6億元水平。純利下跌，主因計入 EnergyAustralia 的零售業務商譽減值63.81億元。

憂慮疫情拖低經濟，油價向下，紐約期油收報51.83元，跌2.9%；布蘭特期油收報56.67元，跌3.13%。油股下跌，中石油（0857）跌4.73%，收報3.22元，是跌幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.61%，收報11.74元；中石化（0386）跌2.14%，收報4.12元。

經濟預期差，重磅股拖低大市，騰訊（0700）跌2.64%，收報390.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低84點。友邦（1299）跌2.21%，收報77.35元；平保（2318）跌2.58%，收報88.65元；建行（0939）跌1.86%，收報6.34元。

疫情影響航空股，國航（0753）收報6.46元，跌5.69%；南航（1055）收報4.4元，跌3.3%；東航（0670）收報3.57元，跌2.46%；國泰（0293）收報10.38元，跌1.14%。

消費相關亦無法倖免。體育用品股向下，安踏（2020）收報66.2元，跌5.29%；李寧（2331）收報22.2元，跌3.9%；361度（1361）收報1.4元，跌2.1%；特步（1368）收報3.3元，跌4.07%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報17.02元，跌2.3%；美高梅中國（2282）收報11.08元，跌3.32%；澳博控股（0880）收報8.96元，跌2.5%；永利澳門（1128）收報16.68元，跌2.11%；銀河娛樂（0027）收報53.9元，跌3.75%；金沙中國（1928）收報38.1元，跌1.04%。奢侈品股向下，周大福（1929）收報7.26元，跌1.89%；普拉達（1913）收報27.65元，跌2.98%；六福集團（0590）收報20.05元，跌2.2%；周生生（0116）收報9.05元，跌3%。

汽車股除長城汽車（2333）向上之外，其餘均下跌，長汽上周五公布去年純利料跌14%，今日收報6.1元，升3.04%。吉利汽車（0175）收報14.8元，跌1.99%；比亞迪股份（1211）收報50.1元，跌6.18%；華晨中國（1114）收報7.16元，跌2.05%；廣汽集團（2238）收報9.36元，升0.65%；東風集團股份（0489）收報6.58元，跌1.35%。

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