【明報專訊】武漢肺炎侵襲飲食業，但無阻外賣平台訂立進取的發展計劃，Deliveroo冀今年底前將餐廳伙伴數目由去年底的5000間增加八成至9000間；foodpanda計劃今年將餐廳伙伴數目由7000間增加七成至1.2萬間。

【疫市向上】外賣App生意逆市升 「做到無停手」

除了為餐廳配送外賣，Deliveroo早前表示，會拓展外賣廚房「戶戶小廚」到本港其他地區，同時發展更多虛擬品牌，協助餐廳運用已有的廚房員工和設施設計新菜單及菜式。foodpanda則搶攻網購平台，早前拓展生活百貨送遞服務pandamart。

Deliveroo自設廚房 foodpanda攻網購

近月本港失業率上升，但Deliveroo冀今年送遞員人數由4000人增至6500人，foodpanda希望由4000人增1倍至8000人。

有外賣速遞員表示，兩家公司的速遞員薪金分別不大，因應針對市場，Deliveroo對速遞員管理比較嚴格，制服、保溫袋等都要求完備，foodpanda則沒有硬性規定。

其他報道

【會德豐系停牌】UFP：會德豐或溢價40%私有化九倉

【跨行業合作】恒生伙拍一路通 推電子提櫃單服務數碼化

【港股午市】恒指失百天線、27000關 半日跌404點

【公司業績】中電純利跌65%遠遜預期 另稱有責任為年輕人創造希望

【武漢肺炎】渣打推個人支援貸款 最高貸款額3萬元

【武漢肺炎】石四藥再按要求向湖北供應藥物

【武漢肺炎】人行陳雨露：將落實更露活幣策 開展普惠金融定向降準

【大孖沙做口罩】新世界設本地口罩生產線 最快3月投產 日產20萬個

【互惠互通】WeChat Pay HK 無懼疫情 續拓港澳跨境支付

【疫襲股市】恒指失守27000關 公用股逆市升

【內房動向】執董遭公安拘留 億達中國：技術上觸發46億貸款違約