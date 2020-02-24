【明報專訊】武漢肺炎疫情打擊市民外出消費意欲，正當零售及餐飲業步入寒冬，外賣App生意逆市上升，有主力在港島中西區工作的外賣速遞員表示，過去兩周訂單的確明顯增加，「做到無停手」，甚至比早前示威活動熾熱時更好。有外賣App員工透露，新春假期後訂單數目急增，平台更頻密為餐廳補充外賣紙袋。

餐廳堂食減 態度「180度轉變」

有外賣App員工表示，以前餐廳有堂食生意，對於外賣App訂單不以為意，惟近期態度明顯「180度轉變」，一旦遇上接單問題，就會十分緊張地聯絡外賣平台。餐廳在外賣平台的標價一般會高於堂食價錢，但他留意到，近日部分餐廳外賣與堂食價格差距有所減少，不排除是想吸引更多顧客。

外界普遍不太理解外賣App的盈利模式，其實外賣客戶所支付的訂單總額分為兩部分，分別是「食物費用」及「送餐費」。現時Deliveroo每張訂單送餐費為25至30元，foodpanda約5至10元。餐廳會分到七成食物費用，外賣公司會從餘下的費用支付速遞員薪金，據指兩家公司分別不大，「步兵」每張單收取約35元，「車手」收50元。

假設一張訂單的食物費用為100元計，餐廳收取70元，Deliveroo連同送餐費可能收取約55至60元，foodpanda收取35至40元。

換言之，訂單金額愈大，外賣App獲利會愈多，假設訂單金額為500元，Deliveroo會收取最多180元，foodpanda是160元，扣除速遞員費用，獲利最少有130及110元。

為求吸客 外賣與堂食價差減少

除外賣收入外，平台會向餐廳提供增值服務，例如頁面排位、廣告宣傳活動等，以拓展其他收入來源。早前foodpanda推出援助餐廳措施，包括全港免運費優惠，外賣App員工估計，平台以往經常推出免運優惠，純屬舊酒新瓶，對平台實際負擔不大。

有主力在中西區工作的外賣速遞員表示，Deliveroo集中做中西區、半山等高收入市場，foodpanda主打大眾市場，因此Deliveroo設有100元最低消費，foodpanda「幾十蚊都送」，因此「有時可能蝕住做」。

每500元訂單平台獲利130元

foodpanda早前表示，農曆新年期間外賣訂單數目錄得按年3倍增長，農曆新年假期後，平台需求較平日高出五成。Deliveroo表示，1月份的訂單數目按月增加六成，增幅在2月起顯著上升，估計是農曆新年假期後，大部分市民留家工作，令最近的外賣訂單大幅增加。

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