【有片:選股王】疫情加快高鑫線上線下消費結合發展 中線睇呢個水平
文章日期：2020年2月24日 13:03
恒指低開203點後向下，最市最多跌482點，半日收報26903點，跌404點或1.48%；國指跌1.77%。大市成交701億元。
藍籌股基乎全線向下，公用股電能（0006）、長建（1038）靠穩；濠賭、石油、食品、醫藥股等明顯受壓，銀娛（0027）、中海油（0883）、旺旺（0151）、石藥（1093）跌約3%、4%。航空、服飾，物業管理、國航（0753）、安踏（2020）、碧桂園服務（6098）跌逾4%。5G概念股受捧，中興通訊（0763）升逾8%，中國鐵塔（0788）升4%；互聯網應用新東方在綫（1797）升逾8%。
疫情加速在線教育發展，也加快高鑫零售（6808）將線上線下消費結合發展。高鑫剛公布去年收入減少4%，主要受家電部門業務模式改變所致；期內經營溢利升近半成，純利增近一成半。去年集團O2O業務（線上到線下業務）的總銷售收入按年增長近九成，B2B業務收入按年增約五成，預計規模會持續擴大，業務進一步提升。雖然疫情影響高鑫旗下大超市營運或租戶，但加速O2O業務加快，料可抵消。
股價方面，高鑫今早回調守住10元支持回升，創出新高，中線有望上試11元甚至12元，短線可以低收10元先行離場。
劉思明